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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Названы четыре анализа, которые нужно сдавать мужчинам старше 40 лет

Перешагнувшие 40-летний рубеж мужчины должны отслеживать несколько важных показателей. Названы четыре анализа, которые нужно сдавать мужчинам старше 40 лет По-настоящему здоров тот человек, который занимается профилактическими мерами, а не дожидается, когда болезнь постучит к нему в дом.

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