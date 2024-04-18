Перешагнувшие 40-летний рубеж мужчины должны отслеживать несколько важных показателей. Названы четыре анализа, которые нужно сдавать мужчинам старше 40 лет По-настоящему здоров тот человек, который занимается профилактическими мерами, а не дожидается, когда болезнь постучит к нему в дом.