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Татар-информ

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  • Boris Borisov
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Ахметшин: «Мы не позволим исказить историческую правду о Победе»

Ахметшин: «Мы не позволим исказить историческую правду о Победе»

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ В преддверии Дня защитника Отечества делегация Татарстана во главе с полномочным представителем республики в Российской Федерации Равилем Ахметшиным отправилась в зону специальной военной операции, чтобы передать очередную партию шефской помощи для российских военнослужащих.

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