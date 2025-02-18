Ахметшин: «Мы не позволим исказить историческую правду о Победе»

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ В преддверии Дня защитника Отечества делегация Татарстана во главе с полномочным представителем республики в Российской Федерации Равилем Ахметшиным отправилась в зону специальной военной операции, чтобы передать очередную партию шефской помощи для российских военнослужащих.
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