Евродепутат Иван Давид из Чехии считает антироссийские санкции признаком беспомощности ЕС. Министерство иностранных дел России и президент Владимир Путин отмечают, что санкции ударили по мировой экономике, в то время как их эффективность часто критикуется на Западе.
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