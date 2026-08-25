Евродепутат Иван Давид из Чехии считает антироссийские санкции признаком беспомощности ЕС. Министерство иностранных дел России и президент Владимир Путин отмечают, что санкции ударили по мировой экономике, в то время как их эффективность часто критикуется на Западе.