Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 585 подписчиков

Евродепутат Давид назвал антироссийские санкции беспомощностью ЕС

Евродепутат Давид назвал антироссийские санкции беспомощностью ЕС

Евродепутат Иван Давид из Чехии считает антироссийские санкции признаком беспомощности ЕС. Министерство иностранных дел России и президент Владимир Путин отмечают, что санкции ударили по мировой экономике, в то время как их эффективность часто критикуется на Западе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии