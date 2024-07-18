Большинство россиян хотели бы увеличить инвестиционный вычет

Почти половина россиян получала возврат налога, чаще всего — на имущество, лечение или обучение. При этом три четверти опрошенных, которые пользовались такой льготой, считают нужным увеличить лимит по инвестиционному налоговому вычету.
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