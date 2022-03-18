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«Футбол в исполнении Месси – совсем другой вид спорта, нежели у остальных. Свистеть в его адрес – безумие». Тренер «Сан-Лоренсо» о форварде «ПСЖ»

Педро Трольо считает свист в адрес форварда «ПСЖ» Лионеля Месси худшим явлением в футболе. «Футбол в исполнении Месси – совсем другой вид спорта, нежели у остальных.

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