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Мода и Шоу-бизнес

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Наталья Бочкарева неожиданно высказалась о скандале Павла Прилучного и Агаты Муцениеце: «Когда сын растет, ему нужен отец»

Наталья Бочкарева неожиданно высказалась о скандале Павла Прилучного и Агаты Муцениеце: «Когда сын растет, ему нужен отец»

11-летний Тимофей продолжает жить с отцом Павлом Прилучным, несмотря на решение суда. Звезда «Мажора», напомним, после разбирательств с Агатой Муцениеце по поводу алиментов захотел официально определить место жительства наследника.

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