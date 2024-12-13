Наталья Бочкарева неожиданно высказалась о скандале Павла Прилучного и Агаты Муцениеце: «Когда сын растет, ему нужен отец»

11-летний Тимофей продолжает жить с отцом Павлом Прилучным, несмотря на решение суда. Звезда «Мажора», напомним, после разбирательств с Агатой Муцениеце по поводу алиментов захотел официально определить место жительства наследника.
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