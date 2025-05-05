Безумие возвращается – представлен новый трейлер перед релизом Revenge of the Savage PlanetДо релиза Revenge of the Savage Planet остаются считанные дни, и команда Raccoon Logic представила свежий трейлер, заряженный иронией, абсурдом и яркими красками.
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