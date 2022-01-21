Закон и Порядок

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В. Алкснис: Госпереворот в России? Не исключаю

В. Алкснис: Госпереворот в России? Не исключаю

Уроки Казахстана кремлевским сидельцам — у народной «терпелки» тоже есть предел Людмила Николаева Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Материал комментируют: Александр Храмчихин Виктор Алкснис Ничего хорошего от жизни в наступившем году россияне не ожидают.

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