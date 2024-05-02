Красный Север
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Красный Север

5 подписчиков

Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Деревья – в каждый двор: в Надыме собирают заявки на осенние саженцы

Деревья – в каждый двор: в Надыме собирают заявки на осенние саженцы

Рябины, ели и сосны высадят во дворах Надыма. Сделать придомовую территорию зеленей и краше может любой горожанин — достаточно до 1 июня заполнить электронную заявку В городе начинается подготовка к новому сезону экологических мероприятий, сообщает в соцсетях администрация муниципалитета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх