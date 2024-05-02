Деревья – в каждый двор: в Надыме собирают заявки на осенние саженцы

Рябины, ели и сосны высадят во дворах Надыма. Сделать придомовую территорию зеленей и краше может любой горожанин — достаточно до 1 июня заполнить электронную заявку В городе начинается подготовка к новому сезону экологических мероприятий, сообщает в соцсетях администрация муниципалитета.
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