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«Дорожная грамматика образовательных дорог детства» приглашает псковичей к участию

VII Всероссийский конкурс фото- и видеоработ по правилам дорожного движения (ПДД) под названием «Дорожная грамматика образовательных дорог детства» приглашает к участию детей в возрасте от 6 до 16 лет из Пскова и других регионов.

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