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Царьград

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Группировка «Север» заняла Долгенькое и Березняки в Харьковской области

Группировка «Север» заняла Долгенькое и Березняки в Харьковской области

Подразделения группировки «Север» заняли сёла Долгенькое и Березняки в Купянском районе Харьковской области, находящиеся у границы с Валуйским округом Белгородской области.

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