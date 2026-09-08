Группировка «Север» заняла Долгенькое и Березняки в Харьковской области

Подразделения группировки «Север» заняли сёла Долгенькое и Березняки в Купянском районе Харьковской области, находящиеся у границы с Валуйским округом Белгородской области.
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