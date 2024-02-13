Канада запросила дополнительное время для ответа на вопросы РФ по делу Хунки

Министерство иностранных дел Канады попросило у России выделить ему дополнительное время на предоставление ответов на вопросы РФ по делу 98-летнего украинского националиста, бывшего эсэсовца Ярослава Хунки (Гунько).
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