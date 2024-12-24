Западная Украина за неделю: унижение премьера Польши и издевательства в "бригаде любовниц"

Премьер Польши Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским во Львове заявил, что конфликт между Украиной и Россией принес "что-то хорошее" – солидарность и взаимопонимание между поляками и украинцами.
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