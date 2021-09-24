В Канаде умер переводчик СС Оберлендер, которого хотели депортировать в Германию

Канадские власти прекращают дело о депортации пособника нацистов Гельмута Оберлендера в связи с его смертью, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление по делам иммигрантов и беженцев Канады (IRB).
Популярные статьи
- «Выборы закончились. Всем разойтись!»: Садальский осудил власть за отказ индексировать пенсии работающим пенсионерам
- Политолог Крашенинников: Крым превратился в один из «электоральных султанатов»
- «Живем как собаки»: Татьяна Лазарева посетовала на условия жизни в Бердске и усомнилась в честности выборов
Свежие комментарии