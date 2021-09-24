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В Канаде умер переводчик СС Оберлендер, которого хотели депортировать в Германию

В Канаде умер переводчик СС Оберлендер, которого хотели депортировать в Германию

Канадские власти прекращают дело о депортации пособника нацистов Гельмута Оберлендера в связи с его смертью, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление по делам иммигрантов и беженцев Канады (IRB).

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