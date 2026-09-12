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Русский Днепропетровск

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Их последний шанс договориться. Запад внезапно заговорил о катастрофе на Украине

Их последний шанс договориться. Запад внезапно заговорил о катастрофе на Украине

Алексей Белов 11 сентября 2026 г.   Так уж повелось, что официальные доклады о наших успехах на фронте зачастую приходится делить на два, а то и на три.

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