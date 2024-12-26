Дрэймонд Грин повалил двух игроков «Лейкерс» и пытался оспорить фол

В 4-й четверти проигранного матча против «Лейкерс» (113:115) во время попытки побороться за отскок после штрафного броска Джонатана Куминги Дрэймонд Грин повалил форвардов Руи Хатимуру и Далтона Кнехта на паркет, демонстрируя нарушение правил на себе.