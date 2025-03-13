КП-Запорожье Торт с устаревшей символикой вызвал подозрение у выпускников-летчиков. Фото: соцсети.
Торт "смерти" для летчиков: Прокурор требует пожизненного для мелитопольца, которого выдала устаревшая символика училища
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
valentina sergeeva
А зачем? Не хватало ещё кормить этого выблюдка, пока не сдохнет... Забить в глотку его "кулинарный шедевр" - и по указанному на верхнем слое адресу, как и положено в период военного времени.
Ответить
1 д.
ВераВерная
Сознательно пошёл на сотрудничество с хохлами((( и такой мрази по стране болтается огромное количество, понадобится ещё очень много времени, чтоб эту плесень вывести. 77 человеческих жизней этот ублюдок готов был закончить за 400 тысяч! А ему за это жизнь сохранять? Нормальный мозг воспринимать такое отказывается, хладнокровно готовил смертельную отраву для лётчиков, и за это будет жить...
Ответить
1 д.
АЮ
Анатолий Юрасов
А зачем рассказывать кто на чём прокололся?! Для работы врага над ошибками?!
Ответить
21 час.
Свежие комментарии