Торт "смерти" для летчиков: Прокурор требует пожизненного для мелитопольца, которого выдала устаревшая символика училища

А зачем? Не хватало ещё кормить этого выблюдка, пока не сдохнет... Забить в глотку его "кулинарный шедевр" - и по указанному на верхнем слое адресу, как и положено в период военного времени.

ВераВерная

Сознательно пошёл на сотрудничество с хохлами((( и такой мрази по стране болтается огромное количество, понадобится ещё очень много времени, чтоб эту плесень вывести. 77 человеческих жизней этот ублюдок готов был закончить за 400 тысяч! А ему за это жизнь сохранять? Нормальный мозг воспринимать такое отказывается, хладнокровно готовил смертельную отраву для лётчиков, и за это будет жить...