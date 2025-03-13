ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 385 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Пищулин
    А, кто принял эти законы-о мигрантах,ценных специалистах вместе со своими семьями? Опять по тихому проблему опустили:...Видите эти руки? ...
  • Писарчук Дмитрий
    ????одни вопросы, всё возмущение подпадает под УК РФ.Видите эти руки? ...
  • Вадим Кузнецов
    УК РФ Статья 162. Разбой п.4 в) в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, - наказывается лишением свобод...Видите эти руки? ...

Торт "смерти" для летчиков: Прокурор требует пожизненного для мелитопольца, которого выдала устаревшая символика училища

Торт "смерти" для летчиков: Прокурор требует пожизненного для мелитопольца, которого выдала устаревшая символика училища

КП-Запорожье Торт с устаревшей символикой вызвал подозрение у выпускников-летчиков. Фото: соцсети.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
valentina sergeeva
А зачем? Не хватало ещё кормить этого выблюдка, пока не сдохнет... Забить в глотку его &quot;кулинарный шедевр&quot; - и по указанному на верхнем слое адресу, как и положено в период военного времени.
Ответить
1 д.
ВераВерная
Сознательно пошёл на сотрудничество с хохлами((( и такой мрази по стране болтается огромное количество, понадобится ещё очень много времени, чтоб эту плесень вывести. 77 человеческих жизней этот ублюдок готов был закончить за 400 тысяч! А ему за это жизнь сохранять? Нормальный мозг воспринимать такое отказывается, хладнокровно готовил смертельную отраву для лётчиков, и за это будет жить...
Ответить
1 д.
АЮ
Анатолий Юрасов
А зачем рассказывать кто на чём прокололся?! Для работы врага над ошибками?!
Ответить
21 час.
наверх