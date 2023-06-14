Аргументы недели

98 690 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    Александр Лукашен...
  • Геннадий Бережнов
    Высказывание получило всеобщее осуждение.  Читаешь эти осуждения, озабоченности и т.д. и понимаешь как сегодня полити...Захарова заявила,...
  • Владимир Алтайцев
    Когда-то и Путин  пожимал руки  западным паскудам.Александр Лукашен...

Президент Сьерра-Леоне Маада Био заявил, что африканские лидеры планируют надавить на Путина и Зеленского для достижения мира

Президент Сьерра-Леоне Маада Био заявил, что африканские лидеры планируют надавить на Путина и Зеленского для достижения мира

Главы африканских стран во время пребывания в России и Украине собираются надавить на президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского с целью ускорения завершения конфликта.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх