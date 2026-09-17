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В какой стране больше всего домашних кошек? И это не Турция

Вопреки ожиданиям, Турция оказалась далеко не в лидерах. По доле семей с усатым питомцем Россия обошла всю планету, но первое место по числу кошек держат США.

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