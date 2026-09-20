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Татар-информ

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Экзит-поллы: В Госдуму IX созыва проходят пять политических партий

Экзит-поллы: В Госдуму IX созыва проходят пять политических партий

В Государственную Думу ФС РФ IX созыва проходят пять политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия».

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