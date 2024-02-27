Два астраханских поселка остались воды из-за аварии

МУП «Астрводоканал» сообщает о внеплановом отключении водоснабжения. Из-за аварийно-ремонтных работ на объекте ВОС-3 микрорайон Бабаевского сегодня ориентировочно до 13 часов не будет холодной по адресам: поселок Сенной, поселок Карагааш, ПГУ - 235.