Два астраханских поселка остались воды из-за аварии

МУП «Астрводоканал» сообщает о внеплановом отключении водоснабжения. Из-за аварийно-ремонтных работ на объекте ВОС-3 микрорайон Бабаевского сегодня ориентировочно до 13 часов не будет холодной по адресам: поселок Сенной, поселок Карагааш, ПГУ - 235.
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