❕Побережье в Ленинском районе Крыма очищают от мазута Специалисты убирают загрязнения с береговой линии от села Яковенково до заповедника «Опук», сообщили в МЧС России.
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❕Побережье в Ленинском районе Крыма очищают от мазута Специалисты убирают загрязнения с береговой линии от села Яковенково до заповедника «Опук», сообщили в МЧС России.