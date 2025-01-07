Боевой потенциал ВСУ сокращается: что произошло в зоне СВО к полудню 7 января

МОСКВА, 7 января, ФедералПресс. ВС РФ продолжают выполнение задач спецоперации, нанося существенные потери вооруженным формированиям Украины и обеспечивая стратегическое преимущество на нескольких фронтах.
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