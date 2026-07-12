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Бывший футболист "Бенфики" Ману погиб в ДТП

Бывший футболист "Бенфики" Ману погиб в ДТП

www.globallookpress.com/Bartlomiej Zborowski/ZUMAPRESS.com Бывший португальский футболист Эмануэл Жезуш Бонфин Эваришту, более известный как Ману, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Португалии.

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