Бывший футболист "Бенфики" Ману погиб в ДТП

www.globallookpress.com/Bartlomiej Zborowski/ZUMAPRESS.com Бывший португальский футболист Эмануэл Жезуш Бонфин Эваришту, более известный как Ману, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Португалии.
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