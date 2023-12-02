Постапокалиптические места для путешествий

Большинство людей уже успели за свою жизнь совершить немало путешествий: каждый отпуск, проведенный на берегу нового моря, или в исследовании очередной европейской страны, пресыщает опытных и бывалых путешественников.
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