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Депутат-единоросс парламента Тывы подозревается в убийстве человека на охоте

Депутат-единоросс парламента Тывы подозревается в убийстве человека на охоте

Депутат Верховного Хурава Тывы подозревается в убийстве человека по неосторожности во время охоты<strong>Депутат Верховного Хурала (парламента) Тывы из фракции "Единая Россия" Эчис-Балдир Нурзат подозревается в убийстве человека во время охоты.

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