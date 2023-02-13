Депутат-единоросс парламента Тывы подозревается в убийстве человека на охоте

Депутат Верховного Хурава Тывы подозревается в убийстве человека по неосторожности во время охоты<strong>Депутат Верховного Хурала (парламента) Тывы из фракции "Единая Россия" Эчис-Балдир Нурзат подозревается в убийстве человека во время охоты.