Nikkei: Япония вновь продлила на год отмену для РФ льготного режима в торговле

KIMIMASA MAYAMA/EPA/TASS Правительство Японии приняло решение продлить еще на год меры, исключающие Россию из режима наибольшего благоприятствования (РНБ), который предоставляет преференциальный режим в торговле, в том числе в части тарифов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии