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В "ЛУКОЙЛе" возможны два среднесрочных сценария

В "ЛУКОЙЛе" возможны два среднесрочных сценария

В "ЛУКОЙЛе" возможны два среднесрочных сценарияЛУКОЙЛ накануне отчитался по МСФО за 2023 год, и эти финансовые результаты оказались весьма сильными и убедительными, в первую очередь благодаря росту рублёвых цен на нефть во втором полугодии чуть ли не в два раза (по сравнению с аналогичным периодом 2022 года).

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