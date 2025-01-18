Уходящий Байден зря храбрится: атмосферу в Белом доме сравнили с моргом

NBC сообщает, что перед уходом Байдена в Белом доме царит атмосфера «как в морге». Телеканал опровергает бравурное настроение, которое пытались создать пиарщики уходящего президента в его прощальной речи перед американцами.
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