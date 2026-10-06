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Татар-информ

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Сразу два Курбан-байрама отпразднуют мусульмане Татарстана в 2039 году

Сразу два Курбан-байрама отпразднуют мусульмане Татарстана в 2039 году

Фото: © «Татар-информ» Жители Татарстана, как и всего остального мира, в 2039 году отметят Курбан-байрам два раза за один и тот же год.

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