Американские истребители F-16 - это типа такая новая страшилка для нас, и надежда - для Зеленского. Как были когда-то те же зенитные ракетные комплексы Patriot.
Говорят, Кинжалы ударили по бункеру с F-16. И Пэтриот они обошли
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виктор карайван
👌
Ответить
7 час.
A
Antanas
Хваленая мощ США большой миф.Это показало война во Вбетнаме.Получили по полной.Потом Афганистан.США лишь бы воевать лишь зарабатывал ВПК США.👍👍👍👍👍.
Ответить
7 час.
к
калан
быстрей всего у нас есть военнослужащие которые служили на это аэродроме вот,можно с ними согласовать , что то на фото очень много стоит самолетов в одной зоне так не бывает.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии