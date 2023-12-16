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Говорят, Кинжалы ударили по бункеру с F-16. И Пэтриот они обошли

Говорят, Кинжалы ударили по бункеру с F-16. И Пэтриот они обошли

Американские истребители F-16 - это типа такая новая страшилка для нас, и надежда - для Зеленского. Как были когда-то те же зенитные ракетные комплексы Patriot.

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Комментарии
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виктор карайван
👌
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7 час.
A
Antanas
Хваленая мощ США большой миф.Это показало война во Вбетнаме.Получили по полной.Потом Афганистан.США лишь бы воевать лишь зарабатывал ВПК США.👍👍👍👍👍.
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7 час.
к
калан
быстрей всего у нас есть военнослужащие которые служили  на это аэродроме вот,можно с ними согласовать , что то на фото очень много стоит самолетов  в одной зоне так не бывает.
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2 час.

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