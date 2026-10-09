ГИБДД проведет масштабные проверки водителей на дорогах 10 и 11 октября

На выходных, 10 и 11 октября, Госавтоинспекция проведет массовые и сплошные проверки водителей в регионах.
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