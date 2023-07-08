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История и археология: Как басурманин стал русским царем, и Почему горевала его невеста

История и археология: Как басурманин стал русским царем, и Почему горевала его невеста

Анастасия Ивановна Мстиславская происходила из рода русской царицы Софьи Палеолог. Отец Насти, Иван Федорович, был наместником князя новгородского, а мать приходилась родственницей фавориту царицы Елены Глинской - родительницы Ивана Грозного.

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