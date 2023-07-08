История и археология: Как басурманин стал русским царем, и Почему горевала его невеста

Анастасия Ивановна Мстиславская происходила из рода русской царицы Софьи Палеолог. Отец Насти, Иван Федорович, был наместником князя новгородского, а мать приходилась родственницей фавориту царицы Елены Глинской - родительницы Ивана Грозного.