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Владимир Корнилов: Британские консерваторы пугают избирателей «социализмом» после безудержного правления

Владимир Корнилов: Британские консерваторы пугают избирателей «социализмом» после безудержного правления

Британские консерваторы резко поменяли свою основную линию поведения в предвыборной кампании. Напомню, начинали они ее запугиванием Россией: мол, мы готовы к Третьей мировой войне, а неопытные лейбористы не смогут противостоять Путину.

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