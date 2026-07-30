МИД: Россия решительно осуждает атаку ВСУ на ЗАЭС 30 июля

Россия решительно осуждает удар Киева по Запорожской АЭС в четверг, 30 июля, заявили в МИД России. «Решительно осуждаем это нападение, ставшее новым проявлением циничной и опасной политики Банковой, нацеленной на подрыв ядерной и физической ядерной безопасности данной российской станции», — говорится в заявлении.
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