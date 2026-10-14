Офтальмолог назвал привычки, которые защищают зрение детей от близорукости

Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор офтальмологического центра VISTA Антон Казанцев перечислил привычки, которые помогают уберечь ребенка от близорукости.
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