Политнавигатор Бывшие украинские военнопленные рассказали о своей жизни в России Многие украинские военнослужащие, попавшие в плен к российской армии, предпочитают остаться в РФ, и даже перевозят сюда семьи.
Украинцы из батальона имени Хмельницкого приняли первый бой с ВСУ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Морозов
может покажешь места этих заград отрядов. ты как что-то напишешь , как в лужу пёрнешь, только пузыри идут
Ответить
14 час.
Василий Целовальников
Я думаю, что 90% "украинцев", будут нормально с нами жить, как жили при СССР! И работать будут и воевать, т.к. Россия, воюет не с Украиной, а с Западом и США!!!
Ответить
11 час.
t
tatyanadavydkina
Будущее Украины - это вот эти ребята
Ответить
3 час.
Свежие комментарии