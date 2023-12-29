Украинцы из батальона имени Хмельницкого приняли первый бой с ВСУ

может покажешь места этих заград отрядов. ты как что-то напишешь , как в лужу пёрнешь, только пузыри идут

Василий Целовальников

Я думаю, что 90% "украинцев", будут нормально с нами жить, как жили при СССР! И работать будут и воевать, т.к. Россия, воюет не с Украиной, а с Западом и США!!!