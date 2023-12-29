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Украинцы из батальона имени Хмельницкого приняли первый бой с ВСУ

Украинцы из батальона имени Хмельницкого приняли первый бой с ВСУ

Политнавигатор Бывшие украинские военнопленные рассказали о своей жизни в России Многие украинские военнослужащие, попавшие в плен к российской армии, предпочитают остаться в РФ, и даже перевозят сюда семьи.

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Комментарии
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Игорь Морозов
может покажешь места этих заград отрядов. ты как что-то напишешь , как в лужу пёрнешь, только пузыри идут
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14 час.
Василий Целовальников
Я думаю, что 90% &quot;украинцев&quot;, будут нормально с нами жить, как жили при СССР! И работать будут и воевать, т.к. Россия, воюет не с Украиной, а с Западом и США!!!
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11 час.
t
tatyanadavydkina
Будущее Украины - это вот эти ребята
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3 час.

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