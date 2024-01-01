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Флери – 4-й вратарь в истории НХЛ с 1000+ матчей в регулярках. Первые трое – Бродер, Луонго и Руа

39-летний голкипер «Миннесоты» принял участие в игре с «Виннипегом» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

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