Владислав Радимов заявил, что Абаскаль ждет, когда его уволят

Мнение экс-игрока «Зенита».Мнение экс-игрока «Зенита».Российский футболист Владислав Радимов, ранее выступавший за сборную России и санкт-петербургский «Зенит», заявил, что наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль не держится за свое место.