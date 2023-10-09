Владислав Радимов заявил, что Абаскаль ждет, когда его уволят

Мнение экс-игрока «Зенита».Мнение экс-игрока «Зенита».Российский футболист Владислав Радимов, ранее выступавший за сборную России и санкт-петербургский «Зенит», заявил, что наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль не держится за свое место.
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