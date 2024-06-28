Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 862 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Karmadon
    Доскакались... Немногих адекватных людей, еще оставшихся в "незалэжной" искренне жаль.О чем тайно шепчу...
  • igor laptev
    а то гляди-ка чё хапанул мандат и давай продавать избирателей за серебренникиБастрыкин оскорби...
  • igor laptev
    развернуть бы оповещающюю компанию которая укажет кто из депутатов за что голосовал что-бы избиратели смогли видеть з...Бастрыкин оскорби...

Демократы заговорили о замене Байдена. Что он и Трамп сказали на дебатах о России

Демократы заговорили о замене Байдена. Что он и Трамп сказали на дебатах о России

67% зрителей сочли, что Трамп на президентских дебатах переиграл Байдена, и только 33%, согласно опросу телеканала CNN, который проводил дебаты, отдали свой голос за действующего президента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вадим Скоробогатов
Для нас это ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ ШОУ...Почему бы не посмеяться над пиндоснёй???
Ответить
8 час.
Lora Некрасова
Да они оба друг друга стоят. Ни один из них не вызывает ни малейшего уважения. Один - труп на шарнирах, а другой - шарнир с огромными амбициями. Америка, ты этого достойна.
Ответить
5 час.
Александр Маркитанов
США - государство террорист, безжалостный циничный убийца. Кто бы не стал у руля этой страны, политика и стратегия не изменится. Этой стране поможет только уничтожение, тогда мир вздохнёт спокойно.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх