67% зрителей сочли, что Трамп на президентских дебатах переиграл Байдена, и только 33%, согласно опросу телеканала CNN, который проводил дебаты, отдали свой голос за действующего президента.
Демократы заговорили о замене Байдена. Что он и Трамп сказали на дебатах о России
Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Для нас это ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ ШОУ...Почему бы не посмеяться над пиндоснёй???
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8 час.
Lora Некрасова
Да они оба друг друга стоят. Ни один из них не вызывает ни малейшего уважения. Один - труп на шарнирах, а другой - шарнир с огромными амбициями. Америка, ты этого достойна.
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5 час.
Александр Маркитанов
США - государство террорист, безжалостный циничный убийца. Кто бы не стал у руля этой страны, политика и стратегия не изменится. Этой стране поможет только уничтожение, тогда мир вздохнёт спокойно.
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3 час.
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