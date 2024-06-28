Демократы заговорили о замене Байдена. Что он и Трамп сказали на дебатах о России

ВС Вадим Скоробогатов Для нас это ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ ШОУ...Почему бы не посмеяться над пиндоснёй???

Lora Некрасова Да они оба друг друга стоят. Ни один из них не вызывает ни малейшего уважения. Один - труп на шарнирах, а другой - шарнир с огромными амбициями. Америка, ты этого достойна.