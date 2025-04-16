БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 420 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир рябченко
    300 против 700.000 жителей? Синдром Одессы...Эти люди не сдали...
  • Воробей
    Ну, в таком деле не всегда получается поспешить. Собственно, масштаб и длительность СВО это и демонстрирует. Речь тут...Эти люди не сдали...
  • Misha Glusch
    таки надо подбросить им ятаганов - пусть режутся...«Великие восточны...

Драка из-за никаба с пенсионеркой в метро: Чеченский след, синдром бывшего заложника и жалкие 13 суток для Ибудуллозоды

Драка из-за никаба с пенсионеркой в метро: Чеченский след, синдром бывшего заложника и жалкие 13 суток для Ибудуллозоды

Илья Головнёв Пока в России никак не могут прийти к очевидному для всех решению по полному запрету никабов, это тема продолжает оставаться одной из главных причин роста напряжённости в нашей стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ск
сергей козьменко
дело не в снятых побоях и не в разбитом планшете, а в том, что этот петушило избивал женщину и не один гантон, не вписался и не остановил его.
Ответить
14 час.
Россиянин
Потому что они гандоны а не мужики. Настоящие мужики на СВО.
Ответить
14 час.
наверх