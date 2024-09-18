Mash: актёр Станислав Любшин госпитализирован в Москве

Актёр театра и кино народный артист РСФСР Станислав Любшин, исполнивший роль дяди Вовы в фильме «Кин-дза-дза!», госпитализирован в Москве с гипертоническим кризом и симптомами простуды, пишет Telegram-канал Mash.
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