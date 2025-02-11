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Царьград

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Обострился панкреатит: звезду "Чародеев" и "Чёрной молнии" экстренно госпитализировали

Обострился панкреатит: звезду "Чародеев" и "Чёрной молнии" экстренно госпитализировали

Она продолжает лечиться дома.Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Васильева, известная по ролям в фильмах "Чародеи" и "Чёрная молния", обратилась за экстренной медицинской помощью.

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