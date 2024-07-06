Шерифы виски пьют, Русская Община действует: Подвальные бои в Красногорске, русские на страже

Они не спят, они свои доходы от нелегальных и легальных мигрантов, этнических диаспор, ММА клубов и прочих бандитских организаций и преступных схем подсчитывают. У них в душе и в мозгах давно активен только калькулятор, заменяющий совесть, чувство долга и ответственность перед страной и ее гражданами

Stilianos Kanakidis

Как понять? "Не законная миграция" Извините я не русский по национальности, но русский, думаю знаю не плохо, ну а если что поправите мои не понимание. И так, человек или группа людей перешла не законно Государственную границу, как их назвать? Думаю это засланные казачки-шпионы. Где они должны находиться? Правильно, раз не законно находятся, законное место для их изоляция, проверить всех, кто по тупости прибыл пусть не в столь отдалённых местах заработает на обратную дорогу и вернётся в объятие родного кишлака, а те кто по спец делам-по спец кодексу и получат. Ну как правильно я понял "Не законная миграция.", остановить миграцию можно, на это нужна воля всего Российского народа, поместить в изоляцию вместе со шпионами всех ( силовиков, чиновников) кто помогал этому беззаконию.