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Шерифы виски пьют, Русская Община действует: Подвальные бои в Красногорске, русские на страже

Шерифы виски пьют, Русская Община действует: Подвальные бои в Красногорске, русские на страже

Кто победит ? ❗️В Госдуму внесен законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции.

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Комментарии
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GK
Gennadiy Kozyrev
Надо привлекать тех чиновников, кто привлекает мигрантов в Россию, ради своего обогащения.
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13 час.
Наталия
Они не спят, они свои доходы от нелегальных и легальных мигрантов, этнических диаспор, ММА клубов и прочих бандитских организаций и преступных схем подсчитывают. У них в душе и в мозгах давно активен  только  калькулятор, заменяющий совесть, чувство долга и ответственность перед страной и ее гражданами
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13 час.
Stilianos Kanakidis
Как понять? &quot;Не законная миграция&quot; Извините я не русский по национальности, но русский, думаю знаю не плохо, ну а если что поправите мои не понимание.  И так, человек или группа людей перешла не законно Государственную границу, как их назвать? Думаю это засланные казачки-шпионы. Где они должны находиться? Правильно, раз не законно находятся, законное место для их изоляция, проверить всех, кто по тупости прибыл пусть не в столь отдалённых местах заработает на обратную дорогу и вернётся в объятие родного кишлака, а те кто по спец делам-по спец кодексу и получат. Ну как правильно я понял &quot;Не законная миграция.&quot;, остановить миграцию можно, на это нужна воля всего Российского народа, поместить в изоляцию вместе со шпионами всех ( силовиков, чиновников) кто помогал этому беззаконию.
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8 час.

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