Хуситы рассказали о 12 жертвах авиаударов ВС США в Сане

В столице Йемена Сане в результате американских авиаударов погибло 12 человек. Об этом рассказал йеменский телеканал Al Masirah со ссылкой на Министерство здравоохранения правительства движения «Ансар Алла» (хуситов).
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