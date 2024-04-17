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Крым отказался от мигрантов. Если у Аксёнова получится, то остальным регионам придётся последовать его примеру

Крым отказался от мигрантов. Если у Аксёнова получится, то остальным регионам придётся последовать его примеру

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Всё больше регионов присоединяется к введению ограничений в отношении мигрантов.

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Комментарии
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Андрей Тихонов
Убирать всех калбитов, особенно из ментовок, торговли , медицины , а то сидит вахабит под видом педиатора и пугает детей
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7 час.
АЧ
Андрей Чернышев
В Саратове тоже их полно, ходят по городу яйцами трясут и бабы их бледные с паранджой. Вот честно, противно смотреть. Какой на хрен туризм, всё засрут так как другого ничего не могут.
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3 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
#shorts Владимир Николаевич, это оголтелый расизм (из к/ф
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6 мин.

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