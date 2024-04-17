Крым отказался от мигрантов. Если у Аксёнова получится, то остальным регионам придётся последовать его примеру

Убирать всех калбитов, особенно из ментовок, торговли , медицины , а то сидит вахабит под видом педиатора и пугает детей

АЧ

Андрей Чернышев

В Саратове тоже их полно, ходят по городу яйцами трясут и бабы их бледные с паранджой. Вот честно, противно смотреть. Какой на хрен туризм, всё засрут так как другого ничего не могут.