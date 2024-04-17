Крым отказался от мигрантов. Если у Аксёнова получится, то остальным регионам придётся последовать его примеру

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Всё больше регионов присоединяется к введению ограничений в отношении мигрантов.
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