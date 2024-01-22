Балицкий: в Запорожской области приспустят флаги по случаю траура в ДНР

На территории Запорожской области приспустят флаги по случаю траура в Донецкой Народной Республике, объявленного из-за гибели жителей столицы региона в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.
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