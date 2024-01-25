Песков: Никто сейчас не скажет, как дальше будет проходить обмен пленными

Пока неизвестно, как в дальнейшем будет происходить процесс обмена пленными между Москвой и Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя крушение самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января.