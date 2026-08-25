Детская театральная лаборатория «Күзлек» завершилась фестивалем в Казани

Фото: пресс-служба Госсовета РТ В культурном центре «Чулпан» Казани прошел фестиваль «Күзлек», подведший итоги работы детской театральной лаборатории, стартовавшей 13 августа.
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