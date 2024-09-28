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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Миннесоте» пришлось бы расстаться с Назом Ридом и Никилом Александер-Уокером, чтобы сохранить Карла-Энтони Таунса

По словам журналиста The Athletic Джона Кравчински, «Миннесоте» пришлось бы расстаться с двумя важными игроками, чтобы сохранить Таунса.

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